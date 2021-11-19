Замах на міністра агрополітики Лещенка: замовника-американця заарештували

Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Джерело: "Ґрати", поінформовані співрозмовники УП

Деталі: За версією слідства, американець найняв колектора Дмитра Коваленка, щоб стягнути з Лещенка борг, але колектор узяв гроші і не виконав зобов'язань, тому бізнесмен вирішив його вбити.

Разом із подільницею Оленою Богач він замовив колектора кілеру, який насправді був поліцейським під прикриттям.

На початку листопада поліція інсценувала замах та вбивство колектора. Після цього американець замовив напад на міністра Лещенка.

Другій підозрюваній Богач також обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці.

Богач та Гросансу оголосили підозру за 4 статтями: викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство.

Богач на засіданні не визнала провину. Жінка заявила, що була помічницею Гросанса і не в курсі його конфлікту з міністром.

Американець на суді звалив усе на Богач. Він сказав, що не розуміє українську і не знає, про що вона домовлялася з кілером.

Довідка: У 2018 році американський підприємець вирішив інвестувати майже 5 млн грн (250 тис. дол.) у аграрний бізнес в Україні, топ-менеджером для своєї компанії він найняв Лещенка. Підприємець хотів вирощувати в Україні сою.

Згодом Лещенко звільнився, проте, за словам джерел УП, трьома траншами вкладені кошти американцю міністр повернув.

Гросанс, котрий не отримав прибутку від вкладення, подав у суд на Лещенка через моральну шкоду. Бізнесмен нібито втратив прибуток від 2 урожаїв і забажав компенсації у 27 млн грн.

12 жовтня суд визнав вимоги Гросанса безпідставними і клопотання американця не задовільнив.

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