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Замах на міністра агрополітики Лещенка: замовника-американця заарештували

П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:37
Замах на міністра агрополітики Лещенка: замовника-американця заарештували
Роман Лещенко ФОТО: МВС

Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Джерело: "Ґрати", поінформовані співрозмовники УП

Деталі: За версією слідства, американець найняв колектора Дмитра Коваленка, щоб стягнути з Лещенка борг, але колектор узяв гроші і не виконав зобов'язань, тому бізнесмен вирішив його вбити.

Разом із подільницею Оленою Богач він замовив колектора кілеру, який насправді був поліцейським під прикриттям.

На початку листопада поліція інсценувала замах та вбивство колектора. Після цього американець замовив напад на міністра Лещенка.

Другій підозрюваній Богач також обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. 

Богач та Гросансу оголосили підозру за 4 статтями: викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство.

 
Олена Богач
фото: "Ґрати"

Богач на засіданні не визнала провину. Жінка заявила, що була помічницею Гросанса і не в курсі його конфлікту з міністром.

Американець на суді звалив усе на Богач. Він сказав, що не розуміє українську і не знає, про що вона домовлялася з кілером.

Довідка: У 2018 році американський підприємець вирішив інвестувати майже 5 млн грн (250 тис. дол.) у аграрний бізнес в Україні, топ-менеджером для своєї компанії він найняв Лещенка. Підприємець хотів вирощувати в Україні сою. 

Згодом Лещенко звільнився, проте, за словам джерел УП, трьома траншами вкладені кошти американцю міністр повернув.

Гросанс, котрий не отримав прибутку від вкладення, подав у суд на Лещенка через моральну шкоду. Бізнесмен нібито втратив прибуток від 2 урожаїв і забажав компенсації у 27 млн грн. 

12 жовтня суд визнав вимоги Гросанса безпідставними і клопотання американця не задовільнив. 

Передісторія:

  • 18 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про затримання осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду.
  • Згодом виявилося, що громадянин США і громадянка України замовили замах на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.
  • Лещенко заявив, що від початку його роботи в міністерстві до нього та членів його сімей надходило багато погроз, і цей процес він назвав "постійним", тому указом президента Володимира Зеленського у нього є державна охорона.
  • 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МінагрополітикисудМВСполіція
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