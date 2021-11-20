Полиция заявляет, что предупредила заказное убийство предпринимателя в Одессе

Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, конкурент пытался "убрать" за 100 тысяч гривен и обратился для этого к криминальному авторитету.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Правонарушитель обратился за помощью к "криминальному авторитету", который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения.

Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления.

Намерениям злоумышленников помешали работники Управления миграционной полиции Одесщины.

Правоохранители установили, где, когда и как они планировали убийство бизнесмена, – и предупредили его.

Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, он был задержан.

В ходе спецоперации одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению.

В домах, камере содержания и принадлежащих им транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежду и прочие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, гранату и наркотики .

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору, предусмотренное ч.2 ст.15 и п.п.11 и 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В ходе досудебного расследования будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также незаконное хранение наркотических средств.

Уголовное производство ведут следователи отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 при оперативном сопровождении сотрудников Управления миграционной полиции Одесщины и отдела оперативно-розыскной работы в южном регионе Управление оперативно-розыскной деятельности Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы.

Напомним: 18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что гражданин США и гражданка Украины заказали киллеру в Киеве покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко и убийство коллектора. Их задержали и арестовали.