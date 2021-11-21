Україна – знову друга у світі за добовою смертністю від Covid

19 листопада у світі діагностували майже 487 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Британії, Росії.

Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 48 тисяч, у Британії – майже 41 тисяча і в Росії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Польща. Україна – на 11 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США.

дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 232 383 182 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 163 714 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 19 листопада в Україні підтвердили 18 250 випадків захворювання на Covid-19, померли від ускладнень 664 людини, шпиталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 3 594 особи, одужали 21 979 осіб.

Україна наприкінці жовтня вже була другою у світі за добовою смертністю від Covid.