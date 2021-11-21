Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна – знову друга у світі за добовою смертністю від Covid

Неділя, 21 листопада 2021, 05:40
Україна – знову друга у світі за добовою смертністю від Covid
фото: Ельдар Сарахман

19 листопада у світі діагностували майже 487 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Британії, Росії.

Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 48 тисяч, у Британії – майже 41 тисяча і в Росії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Польща. Україна – на 11 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, Україні, США.

 
дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 232 383 182 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 163 714 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 19 листопада в Україні підтвердили 18 250 випадків захворювання на Covid-19, померли від ускладнень 664 людини, шпиталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 3 594 особи, одужали 21 979 осіб.

Україна наприкінці жовтня вже була другою у світі за добовою смертністю від Covid.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
Усі новини...
Реклама: