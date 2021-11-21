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Украина – снова вторая в мире по суточной смертности от Covid

Воскресенье, 21 ноября 2021, 05:40
Украина – снова вторая в мире по суточной смертности от Covid
фото: Эльдар Сарахман

19 ноября в мире диагностировали почти 487 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России, Украине, США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, Британии, России.

В частности, в Германии зафиксировали более 48 тысяч, в Британии – около 41 тысячи и в России – более 37 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Польша. Украина – на 11 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России, Украине, США.

 
данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от недуга 232 383 182 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 163 714 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 19 ноября в Украине подтвердили 18 250 случаев заболевания Covid-19, умерли от осложнений 664 человека, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 3 594 человека, выздоровели 21 979 человек.

Украина в конце октября уже была второй в мире по суточной смертности от Covid.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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