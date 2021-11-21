За минулу добу на Донбасі – один обстріл позицій ЗСУ
Неділя, 21 листопада 2021, 07:18
Упродовж доби 20 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо: Упродовж доби 19 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.
Українська правда