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За минулу добу на Донбасі – один обстріл позицій ЗСУ

Неділя, 21 листопада 2021, 06:18
За минулу добу на Донбасі – один обстріл позицій ЗСУ
фото: штаб ООС

Упродовж доби 20 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо: Упродовж доби 19 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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