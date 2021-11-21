За прошедшие сутки на Донбассе – один обстрел позиций ВСУ
Воскресенье, 21 ноября 2021, 07:18
За сутки 20 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним: За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.