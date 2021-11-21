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За прошедшие сутки на Донбассе – один обстрел позиций ВСУ

Воскресенье, 21 ноября 2021, 07:18
фото: штаб ООС

За сутки 20 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним: За сутки 19 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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