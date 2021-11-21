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У "червоній" зоні досі перебувають 18 областей та Київ – МОЗ

Неділя, 21 листопада 2021, 10:35
Фото pixabay

Станом на 20 листопада "червоними" по рівню коронавірусної епіднебезпеки є столиця та 18 областей України.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: До "червоної" зони віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську та Чернігівську області.

На помаранчевому рівні епіднебезпеки – Закарпатська, Полтавська і Харківська області. На жовтому – Кіровоградська, Тернопільська і Чернівецька.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірс (відносно кількості населення) зафіксований на Миколаївщині та Полтавщині.

 
Таблиця МОЗ

Водночас завантаженість обладнаних киснем ліжок, що визначена на рівні 65%, по країні наразі становить 54,2%. У жодному регіоні цей показник не перевищує порогове значення.

Передісторія: Протягом тижня в Україні фіксується поступове зменшення кількості заражень ковідом.

 

Так, у суботу, 20 листопада, в країні виявили 10,6 тисяч нових випадків, померли 377 українців. Днем раніше (у п'ятницю) нових випадків було понад 18 тисяч, смертей – 664.

18 листопада в Україні фіксували 20 тисяч нових заражень коронавірусом і 725 смертей від нього.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинепідемія


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