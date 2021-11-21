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В "красной" зоне до сих пор находятся 18 областей и Киев – Минздрав

Воскресенье, 21 ноября 2021, 09:35
В красной зоне до сих пор находятся 18 областей и Киев – Минздрав
Фото pixabay

По состоянию на 20 ноября "красными" по уровню коронавирусной эпидопасности являются столица и 18 областей Украины.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: К "красной" зоне отнесены Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

На оранжевом уровне эпидопасности – Закарпатская, Полтавская и Харьковская области. На желтом – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирсом (относительно количества населения) зафиксирован на Николаевщине и Полтавщине.

 

В то же время загруженность оборудованных кислородом коек, определенная на уровне 65%, по стране составляет 54,2%. Ни в одном регионе этот показатель не превышает пороговое значение.

Предыстория: В течение недели в Украине фиксируется постепенное уменьшение количества заражений ковидом.

 

Так, в субботу, 20 ноября, в стране было обнаружено 10,6 тысяч новых случаев, умерли 377 украинцев. Днем ранее (в пятницу) новых случаев было более 18 тысяч, смертей – 664.

18 ноября в Украине фиксировали 20 тысяч новых заражений коронавирусом и 725 смертей от него.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинэпидемия
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