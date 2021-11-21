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Саакашвілі звернувся до Байдена, просить санкцій проти грузинських чиновників

Неділя, 21 листопада 2021, 10:40
Саакашвілі звернувся до Байдена, просить санкцій проти грузинських чиновників
Міхеіл Саакашвілі, фото з його Facebook

Політик Міхеіл Саакашвілі через своїх соратників та адвокатів направив лист виданню Politico, в якому назвав владу Грузії антидемократичною і попросив адміністрацію президента США Джо Байдена розглянути питання запровадження санкцій.

Джерело: колонка в Politico

Деталі: Експрезидент Грузії зазначає, що повернувся до рідної країни, щоб врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, але його заарештували з політичних мотивів. На знак протесту він голодував 50 днів.

Саакашвілі стверджує, що правляча партія "Грузинська мрія" взяла під свій контроль судову систему та велику кількість медіа. На його думку, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".

Пряма мова: "Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до НАТО, але натомість нинішня влада заграє з Іраном та Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва", яка відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу.

…Сьогодні я закликаю адміністрацію (президента США Байдена - УП) зробити свій внесок у підтримку нашої молодої демократії, яка перебуває у серйозній небезпеці".

Більше деталей: На думку Саакашвілі, США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а "Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії відповідно до глобального закону Магнітського".

Нагадаємо:

  • Колишній президент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів, після його переведення до військового шпиталю із тюремної лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілісанкціїБайденСШАГрузія
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