Саакашвили обратился к Байдену, просит санкций против грузинских чиновников

Политик Михеил Саакашвили через своих соратников и адвокатов направил письмо изданию Politico, в котором назвал власти Грузии антидемократическими и попросил администрацию президента США Джо Байдена рассмотреть вопрос введения санкций.

Источник: колонка в Politico

Детали: Экс-президент Грузии отмечает, что вернулся в Грузию, чтобы спасти ее от антидемократических, авторитарных властей, но его арестовали по политическим мотивам. В знак протеста он голодал 50 дней.

Саакашвили утверждает, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под свой контроль судебную систему и многие медиа. По его мнению, действующие грузинские власти "отказываются от западного курса и сближают страну с Россией".

Прямая речь: "Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в НАТО, но вместо этого нынешние власти заигрывают с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества", которое возрождает идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа.

…Сегодня я призываю администрацию (президента США Байдена) внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности".

Больше деталей: По мнению Саакашвили, США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а "Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магнитского".

Напомним: