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Саакашвілі припинив 50-денне голодування – лікар 

Субота, 20 листопада 2021, 14:35
Міхеїл Саакашвілі, фото Getty Images

Колишній президент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів, після його переведення до військового шпиталю із тюремної лікарні.

Джерело: агенція AFP з посиланням особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе, DW

Пряма мова лікаря: "Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі. Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії".

Деталі: У ніч на суботу Саакашвілі доставили до військового шпиталю у місті Горі з Глданської тюремної лікарні в Тбілісі.

Напередоні з’явилося повідомлення, що політик погодився припинити голодування, коли його доставлять до шпиталю в місті Горі. 

18 листопада Саакашвілі втратив свідомість у Глданській тюремній лікарні. Він зачепився, впав і знепритомнів, коли виходив із кімнати після зустрічі з адвокатами.

Саакашвілі загрожує щонайменше 9 років в'язниці, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі категорично заявляла, що не помилує його

Передісторія:

  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • 7 листопада політик заявив, що відмовляється від прийому спеціальних добавок після публікації пенітенціарною службою Грузії відео його "харчування".
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

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Теми: СаакашвіліГрузія


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