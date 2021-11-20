Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі припинив 50-денне голодування – лікар 

Субота, 20 листопада 2021, 13:35
Саакашвілі припинив 50-денне голодування – лікар 
Міхеїл Саакашвілі, фото Getty Images

Колишній президент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів, після його переведення до військового шпиталю із тюремної лікарні.

Джерело: агенція AFP з посиланням особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе, DW

Пряма мова лікаря: "Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі. Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії".

Деталі: У ніч на суботу Саакашвілі доставили до військового шпиталю у місті Горі з Глданської тюремної лікарні в Тбілісі.

Напередоні з’явилося повідомлення, що політик погодився припинити голодування, коли його доставлять до шпиталю в місті Горі. 

18 листопада Саакашвілі втратив свідомість у Глданській тюремній лікарні. Він зачепився, впав і знепритомнів, коли виходив із кімнати після зустрічі з адвокатами.

Саакашвілі загрожує щонайменше 9 років в'язниці, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі категорично заявляла, що не помилує його

Передісторія:

  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • 7 листопада політик заявив, що відмовляється від прийому спеціальних добавок після публікації пенітенціарною службою Грузії відео його "харчування".
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

Читайте також Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: