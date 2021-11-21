Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ковід: Австрія оголосила локдаун, країна закривається для туристів

Неділя, 21 листопада 2021, 14:59
Ковід: Австрія оголосила локдаун, країна закривається для туристів
Відень, Австрія, фото getty images

Через запроваджений на території Австрії суворий карантин з понеділка поїздки в країну з туристичною метою тимчасово неможливі.

Джерело: повідомлення посольства України в Австрії.

Дослівно: "Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані/невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими".

Деталі: У посольстві додали, що українці зможуть в’їхати на територію Австрії, якщо матимуть поважні причини (відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо).

Для таких осіб в’їзд без реєстрації та без карантину буде можливий із сертифікатом про повну вакцинацію однією з визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.

Також можна в’їхати без карантину з підтвердженням про одужання після захворювання на коронавірус, у такому випадку потрібна медична довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів (документ має бути оформлений англійською або німецькою мовами).

При цьому, медична довідка про наявність нейтралізуючих антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.

Сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

Особи, які мають поважні причини для поїздки в Австрію, можуть також в’їхати до країни і з негативним результатом ковід-тесту.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом із вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

Нагадаємо:

  • Загальний локдаун в Австрії почнеться з понеділка, 22 листопада, і триватиме максимум 20 днів. Обмеження будуть стосуватися усіх жителів країни однаково, а з 12 грудня знову застосовуватимуть правило 2-G (допуск з сертифікатом про щеплення або перенесену хворобу). Першу проміжну оцінку ситуації робитимуть через 10 днів.

"Українська правда" в Threads

Теми: локдаунАвстріякоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
локдаун
Локдауну через "Омікрон" в Україні не буде – Ляшко
Прем'єр Британії зізнався у парламенті, що був на вечірці під час локдауну
Китай закрив на карантин ще одне місто-мільйонник через 3 випадки COVID-19
Останні новини
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
Усі новини...
Реклама: