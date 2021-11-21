Ковід: Австрія оголосила локдаун, країна закривається для туристів

Через запроваджений на території Австрії суворий карантин з понеділка поїздки в країну з туристичною метою тимчасово неможливі.

Джерело: повідомлення посольства України в Австрії.

Дослівно: "Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані/невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими".

Деталі: У посольстві додали, що українці зможуть в’їхати на територію Австрії, якщо матимуть поважні причини (відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо).

Для таких осіб в’їзд без реєстрації та без карантину буде можливий із сертифікатом про повну вакцинацію однією з визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.

Також можна в’їхати без карантину з підтвердженням про одужання після захворювання на коронавірус, у такому випадку потрібна медична довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів (документ має бути оформлений англійською або німецькою мовами).

При цьому, медична довідка про наявність нейтралізуючих антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.

Сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

Особи, які мають поважні причини для поїздки в Австрію, можуть також в’їхати до країни і з негативним результатом ковід-тесту.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом із вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

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