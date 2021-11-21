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Ковид: Австрия объявила локдаун, страна закрывается для туристов

Воскресенье, 21 ноября 2021, 14:59
Ковид: Австрия объявила локдаун, страна закрывается для туристов
Вена, Австрия, фото getty images

Из-за введенного на территории Австрии сурового карантина с понедельника поездки в страну с туристической целью временно невозможны.

Источник: сообщение посольства Украины в Австрии

Дословно: "Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны".

Детали: В посольстве добавили, что украинцы смогут въехать на территорию Австрии, если будут иметь уважительные причины (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д.).

Для таких лиц въезд без регистрации и без карантина будет возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из признанных в стране вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана ранее чем за 14 дней до въезда.

Также можно въехать без карантина с подтверждением о выздоровлении после заболевания коронавирусом, в таком случае нужна медицинская справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней (документ должен быть оформлен на английском или немецком языке).

При этом медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

Сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества произведенных доз и типа вакцины.

Лица, имеющие уважительные причины для поездки в Австрию, могут также въехать в страну и с отрицательным результатом ковид-теста.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Напомним:

  • Общий локдаун в Австрии начнется с понедельника, 22 ноября, и продлится максимум 20 дней. Ограничения будут касаться всех жителей страны одинаково, а с 12 декабря снова будут применять правило 2-G (допуск с сертификатом о прививках или перенесенной болезни). Первую промежуточную оценку ситуации будут делать через 10 дней.

Украинская правда

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Темы: локдаунАвстриякоронавирусэпидемия
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