Окупанти застосували заборонене озброєння, сили ООС відповідали
Неділя, 21 листопада 2021, 18:16
Від початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться в повідомленні.
Українська правда