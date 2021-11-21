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Окупанти застосували заборонене озброєння, сили ООС відповідали

Неділя, 21 листопада 2021, 17:16
Окупанти застосували заборонене озброєння, сили ООС відповідали
фото Getty Images

Від початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться в повідомленні.  

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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