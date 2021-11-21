Оккупанты применили запрещенное вооружение, силы ООС отвечали

С начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, однажды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.