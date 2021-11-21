Оккупанты применили запрещенное вооружение, силы ООС отвечали
Воскресенье, 21 ноября 2021, 18:16
С начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, однажды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки в Луганской области противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
Украинская правда