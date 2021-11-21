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Оккупанты применили запрещенное вооружение, силы ООС отвечали

Воскресенье, 21 ноября 2021, 17:16
Оккупанты применили запрещенное вооружение, силы ООС отвечали
фото Getty Images

С начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, однажды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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