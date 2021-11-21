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У поліції прокоментували "непорозуміння" біля ОП

Неділя, 21 листопада 2021, 19:16
У поліції прокоментували непорозуміння біля ОП
поліція біля будівлі ОП, фото Ельдара Сарахмана, УП

У поліції заявили, що акція до Дня гідності та свободи завершилася без інцидентів, біля Офісу президента залишається кілька десятків людей.

Джерело: Нацполіція у коментарі "Інтерфакс-Україна", поліція Києва

Дослівно Нацполіція: "Акція тривала біля стін Офісу президента, ситуація була спокійна, інцидентів не було. Наразі акція завершилася, залишається кілька десятків учасників".

Деталі: За інформацією правоохоронців, близько 19.00 було непорозуміння з боку учасників акції через прохання огляду на предмет пронесення заборонених предметів та речовин. Тих, хто відмовився пройти огляд, до Офісу президента поліція не пропустила.

"Ті, хто огляд пройшли, безперешкодно продовжили акцію біля Офісу президента", - додали у Нацполі.

Дослівно поліція Києва: "Під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано. Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів.

Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші — відмовилися".

Що передувало: Раніше учасники акції до Дня гідності та свободи намагалися потрапити до Офісу президента, однак більшість із них не пускала поліція.

Час від часу між окремими учасниками та поліцією виникали словесні конфлікти та штовханина.

Перед цим на Майдані Незалежності розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяОфіс президентаКиївакції
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