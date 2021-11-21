В полиции прокомментировали "недоразумение" возле ОП

В полиции заявили, что акция ко Дню достоинства и свободы завершилась без инцидентов, у Офиса президента остаётся несколько десятков человек.

Источник: Нацполиция в комментарии "Интерфакс-Украина", полиция Киева

Дословно Нацполиция: "Акция продолжалась у стен Офиса президента, обстановка была спокойная, инцидентов не было. В настоящее время акция завершилась, остаётся несколько десятков участников".

Детали: По информации правоохранителей, около 19.00 было недопонимание со стороны участников акции в связи с просьбой о прохождении досмотра на предмет пронесения запрещённых предметов и веществ. Тех митингующих, которые отказались пройти досмотр, к Офису президента полиция не пропустила.

"Те, кто досмотр прошли, беспрепятственно продолжили акцию у Офиса президента", - добавили в Нацполе.

Дословно полиция Киева: "Во время проведения акций грубых правонарушений не зафиксировано. Полиция диалога предложила участникам акции возле Офиса президента пройти поверхностную проверку для безопасности всех участвовавших в мероприятии граждан, однако они отказались и пытались попасть к государственному зданию без прохождения фильтрационных мероприятий.

После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала к Офису президента, другие отказались".

Что предшествовало: Ранее участники акции ко Дню достоинства и свободы пытались попасть к Офису президента, однако большинство из них не пускала полиция.

Время от времени между отдельными участниками и полицией возникали словесные конфликты и толкотня.

Перед этим на Майдане Независимости развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.