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Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб

Понеділок, 22 листопада 2021, 07:19
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

21 листопада з боку окупантів на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню, з них один раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки на Луганщині противник стріляв з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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