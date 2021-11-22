Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб

21 листопада з боку окупантів на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню, з них один раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки на Луганщині противник стріляв з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.