Окупанти гатили в бік Попасної та Катеринівки — штаб
Понеділок, 22 листопада 2021, 07:19
21 листопада з боку окупантів на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню, з них один раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки на Луганщині противник стріляв з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.
Українська правда