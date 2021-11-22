Оккупанты били в сторону Попасной и Катериновки — штаб

21 ноября со стороны оккупантов на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня, из них один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.