Оккупанты били в сторону Попасной и Катериновки — штаб
Понедельник, 22 ноября 2021, 07:19
21 ноября со стороны оккупантов на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня, из них один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
Украинская правда