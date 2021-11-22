Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ірані почалися слухання у справі збиття літака МАУ

Понеділок, 22 листопада 2021, 08:05

У неділю в іранському військовому суді розпочалися слухання у справі про збиття іранськими військовими українського пасажирського літака МАУ у 2020 році.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство IRNA, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У повідомленні йдеться, що на засіданні були присутні десять військовослужбовців – підозрюваних "різних рангів", а також сім'ї потерпілих та їхні адвокати.

У повідомленні цитується суддя, який висловив сподівання, що суд винесе "точний, швидкий і серйозний" вирок, що ґрунтується на "розумній, справедливій, прозорій, чіткій і суворій" процедурі.

Суд заслухав заяви адвокатів сімей потерпілих. У повідомленні йдеться про те, що проведення наступного засідання буде оголошено після додаткових розслідувань.

Недільне засідання стало першим слуханням після збиття літака, яке сталося майже 22 місяці тому.

У квітні прокурор заявив, що у цій справі було пред'явлено звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.

У січні 2020 року, після трьох днів заперечень перед значним числом доказів, Іран нарешті визнав, що його воєнізована Революційна гвардія помилково збила український літак двома ракетами класу "земля-повітря".

Теми: MH17Ірансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
Усі новини...
Реклама: