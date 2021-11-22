В Ірані почалися слухання у справі збиття літака МАУ

У неділю в іранському військовому суді розпочалися слухання у справі про збиття іранськими військовими українського пасажирського літака МАУ у 2020 році.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство IRNA, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У повідомленні йдеться, що на засіданні були присутні десять військовослужбовців – підозрюваних "різних рангів", а також сім'ї потерпілих та їхні адвокати.

У повідомленні цитується суддя, який висловив сподівання, що суд винесе "точний, швидкий і серйозний" вирок, що ґрунтується на "розумній, справедливій, прозорій, чіткій і суворій" процедурі.

Суд заслухав заяви адвокатів сімей потерпілих. У повідомленні йдеться про те, що проведення наступного засідання буде оголошено після додаткових розслідувань.

Недільне засідання стало першим слуханням після збиття літака, яке сталося майже 22 місяці тому.

У квітні прокурор заявив, що у цій справі було пред'явлено звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.

У січні 2020 року, після трьох днів заперечень перед значним числом доказів, Іран нарешті визнав, що його воєнізована Революційна гвардія помилково збила український літак двома ракетами класу "земля-повітря".