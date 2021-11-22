В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ

В воскресенье в иранском военном суде начались слушания по делу о сбитии иранскими военными украинского пассажирского самолета МАУ в 2020 году.

Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В сообщении говорится, что на заседании присутствовало десять военнослужащих - подозреваемых "различных рангов", а также семьи потерпевших и их адвокаты.

В сообщении цитируется судья, выразивший надежду, что суд вынесет "точный, быстрый и серьезный" приговор, основанный на "умной, справедливой, прозрачной, четкой и строгой" процедуре.

Суд заслушал заявления адвокатов семей потерпевших. В сообщении говорится, что проведение следующего заседания будет объявлено после дополнительных расследований.

Воскресное заседание стало первым слушанием после сбития самолета, которое произошло почти 22 месяца назад.

В апреле прокурор заявил, что по этому делу было предъявлено обвинение десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором сбитие самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.

В январе 2020 года, после трех дней возражений перед значительным числом доказательств, Иран наконец-то признал, что его военизированная Революционная гвардия ошибочно сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух".