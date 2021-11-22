Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МЗС пояснили, чому посол України не бере участі у суді щодо збиття літака МАУ

Понеділок, 22 листопада 2021, 09:53
МЗС, фото Михайла Ткача, УП

МЗС України заявило, що у зв’язку з ненаданням іранською стороною запитуваної інформації щодо збиття літака МАУ в січні 2020 року міністерство вважає недоцільною участь українського посла у судовому засіданні у цій справі.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

У заяві сказано, що МЗС взяло до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану щодо збиття літака МАУ, перше засідання якого відбулося 21 листопада 2021 року в Тегерані.

МЗС також подякувало за запрошення посла України взяти участь у цьому засіданні.

"Разом з тим, станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною", - заявили у міністерстві.

У зв’язку з цим МЗС вважає недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт.

"Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам", - наголошується у заяві.

Недільне засідання стало першим слуханням після збиття літака, яке сталося майже 22 місяці тому.

У квітні прокурор заявив, що у цій справі було пред'явлено звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.

У січні 2020 року, після трьох днів заперечень перед значним числом доказів, Іран нарешті визнав, що його воєнізована Революційна гвардія помилково збила український літак двома ракетами класу "земля-повітря".

Теми: MH17ІранМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У другому турі Зеленський і Разумков йдуть "нога в ногу" - опитування

інфографіка Президентський рейтинг: Зеленський лідирує з 25% підтримки

відеоОкупанти обстріляли з мінометів українських прикордонників на Донбасі

В ЄС погодили зняття санкцій з міністра часів Януковича - ЗМІ

Новинський вніс за Труханова заставу у 30 мільйонів гривень  

фото, відео, оновленоАнтивакцинатори в центрі Києва вимагають звільнити свого лідера

Усі новини...
MH17
В Ірані почалися слухання у справі збиття літака МАУ
У Нідерландах починається новий блок слухань у справі про збитий MH17
Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17 – ЗМІ
Останні новини
14:10
Закон про Фонд часткового гарантування кредитів фермерам набув чинності
13:56
У жовтій зоні теж потрібні будуть сертифікати про вакцинацію для роботи
13:47
У Львові суд оштрафував жінку за знущання над іммігранткою
13:46
Угорщина відмовиться від схеми ЄС із закупівлі вакцин і не купуватиме "Спутник"
13:29
Регіональні компанії погіршили оцінку бізнес-клімату "на місцях" – опитування ЄБА
13:29
таблиця"Європейська солідарність" відстає в рейтингу від "Слуги народу" на кілька відсотків
13:27
Київ увійшов у ТОП-5 найінстаграмніших міст світу
13:24
У другому турі Зеленський і Разумков йдуть "нога в ногу" - опитування
13:16
інфографіка Президентський рейтинг: Зеленський лідирує з 25% підтримки
13:14
мапаУкраїнцям обіцяють вітряну погоду, а надалі потепліє
Усі новини...