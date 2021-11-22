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В МИД объяснили, почему посол Украины не участвует в суде по поводу сбития самолета МАУ

Понедельник, 22 ноября 2021, 08:53
В МИД объяснили, почему посол Украины не участвует в суде по поводу сбития самолета МАУ
МИД, фото Михаила Ткача, УП

МИД Украины заявил, что в связи с непредоставлением иранской стороной запрашиваемой информации по сбитию самолета МАУ в январе 2020 года министерство считает нецелесообразным участие украинского посла в судебном заседании по этому делу.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник, сообщает "Европейская правда".

В заявлении сказано, что МИД принял к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по поводу сбития самолета МАУ, первое заседание которого состоялось 21 ноября 2021 года в Тегеране.

МИД также поблагодарил за приглашение посла Украины принять участие в этом заседании.

"Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной", - заявили в министерстве.

В связи с этим МИД считает нецелесообразным участие посла Украины в Иране в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт.

"Мы призываем Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам", - отмечается в заявлении.

Воскресное заседание стало первым слушанием после сбития самолета, которое произошло почти 22 месяца назад.

В апреле прокурор заявил, что по этому делу было предъявлено обвинение десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором сбитие самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.

В январе 2020 года, после трех дней возражений перед значительным числом доказательств, Иран наконец-то признал, что его военизированная Революционная гвардия ошибочно сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух".

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Темы: MH17ИранМИД
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