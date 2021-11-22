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Колишня команда Kyiv Post заснувала нове англомовне медіа

Понеділок, 22 листопада 2021, 11:39

Звільнені журналісти видання Kyiv Post заснували нове англомовне медіа Kyiv Independent.

Джерело: Facebook-сторінка проєкту

Дослівно: "Маємо для вас новини, на які ви так довго чекали. 

The Kyiv Post, голос України у світі, замовк два тижні тому. Але ми, колишня редакція видання, відмовляємося мовчати. Україні потрібна англомовна журналістика найвищої якості, а нашій спільноті – джерело новин, якому можна довіряти.

Саме тому ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent. 

У цей новий проект ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post.

Ми обіцяємо бути чесним та незалежним голосом України у світі. Але зробити це ми зможемо лише разом з вами".

Деталі: Редакція стверджує, що розвиватиме більш активну взаємодію з читачами, ніж це було в Kyiv Post. 

Крім того, вони запустили свій акаунт на краудфандинговій платформі Patreon, щоби читачі могли добровільними внесками підтримувати проєкт. Незабаром команда обіцяє налаштувати й комерційну діяльність.

Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки журналісти запускають інформаційний бюлетень із розсилкою новин, на якому втім розміщена інша назва проєкту - Ukraine Daily.

Лінк на вебсайт проєкту поки не з’явився. Наразі є лише їхня facebook-сторінка

Передісторія:

  • 15 листопада тридцять колишніх членів редакції заявили, що запускають своє медіа, яке очолить Ольга Руденко, ексзаступниця головного редактора Kyiv Post. Бізнесові аспекти планували доручити консалтинговій агенції Jnomics Media.
  • 8 листопада на сайті англомовного українського видання Kyiv Post з’явилася заява про тимчасову зупинку роботи "для перезавантаження". Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх раптово звільнили, позбавивши доступу до сайту й сторінок у соцмережах.
  • Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.

Українська правда
Теми: ЗМІ


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