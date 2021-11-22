Колишня команда Kyiv Post заснувала нове англомовне медіа

Звільнені журналісти видання Kyiv Post заснували нове англомовне медіа Kyiv Independent.

Джерело: Facebook-сторінка проєкту

Дослівно: "Маємо для вас новини, на які ви так довго чекали.

The Kyiv Post, голос України у світі, замовк два тижні тому. Але ми, колишня редакція видання, відмовляємося мовчати. Україні потрібна англомовна журналістика найвищої якості, а нашій спільноті – джерело новин, якому можна довіряти.

Саме тому ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent.

У цей новий проект ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post.

Ми обіцяємо бути чесним та незалежним голосом України у світі. Але зробити це ми зможемо лише разом з вами".

Деталі: Редакція стверджує, що розвиватиме більш активну взаємодію з читачами, ніж це було в Kyiv Post.

Крім того, вони запустили свій акаунт на краудфандинговій платформі Patreon, щоби читачі могли добровільними внесками підтримувати проєкт. Незабаром команда обіцяє налаштувати й комерційну діяльність.

Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки журналісти запускають інформаційний бюлетень із розсилкою новин, на якому втім розміщена інша назва проєкту - Ukraine Daily.

Лінк на вебсайт проєкту поки не з’явився. Наразі є лише їхня facebook-сторінка

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