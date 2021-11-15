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Звільнена команда Kyiv Post запускає нове ЗМІ

Понеділок, 15 листопада 2021, 09:56
фото з Facebook-спільноти Save the Kyiv Post

Звільнена команда видання Kyiv Post запускає новий проєкт, який очолить колишня заступник головного редактора Ольга Руденко.

Деталі: повідомлення у Facebook-спільноті Save the Kyiv Post

Дослівно: "... ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30 колишніми співробітниками Kyiv Post, щоб продовжити свою спадщину.

Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда згуртована і прагне продовжувати служити вам, нашій спільноті.

Ми раді повідомити, що Ольга Руденко, колишня заступник головного редактора Kyiv Post, яка присвятила бренду 10 років, очолить нашу редакційну команду. Вона візьме він роль головного редактора нового видання".

Деталі: Зазначається, що за бізнес-аспекти нового проекту відповідатиме медіа-консалтингова компанія Jnomics Media.

Ті, хто хоче зробити свій внесок, надати підтримку або стати передплатником – можуть залишити свої контактні дані.

Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки журналісти запускають інформаційний бюлетень із розсилкою новин.

Передісторія:

  • 8 листопада на сайті англомовного українського видання Kyiv Post з’явилася заява про тимчасову зупинку роботи "для перезавантаження". Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх раптово звільнили, позбавивши доступу до сайту й сторінок у соцмережах.
  • Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.
  • В Офісі президента заявили, що "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із тиском президента Володимира Зеленського.
  • Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.

Українська правда
Теми: ЗМІскандал


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