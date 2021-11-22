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Бывшая команда Kyiv Post основала новое англоязычное медиа

Понедельник, 22 ноября 2021, 11:39

Уволенные журналисты издания Kyiv Post основали новое англоязычное медиа Kyiv Independent.

Источник: Facebook-страница проекта

Дословно: "У нас для вас новости, которых вы так долго ждали.

The Kyiv Post, голос Украины в мире, замолчал две недели назад. Но мы, бывшая редакция издания, отказываемся молчать. Украине нужна англоязычная журналистика высочайшего качества, а нашему сообществу – источник новостей, которому можно доверять.

Поэтому мы запускаем новое медиа, The Kyiv Independent.

В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post.

Мы обещаем быть честным и независимым голосом Украины в мире. Но сделать это мы сможем только вместе с вами".

Детали: Редакция утверждает, что будет развивать более активное взаимодействие с читателями, чем в Kyiv Post.

Кроме того, они запустили свой аккаунт на краудфандинговой платформе Patreon, чтобы читатели могли добровольными взносами поддерживать проект. В скором времени команда обещает настроить и коммерческую деятельность.

Пока СМИ находится на стадии разработки, журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей, на котором впрочем размещено другое название проекта - Ukraine Daily.

Ссылка на вебсайт проекта пока не появилась. Пока есть только их Facebook-страница

Предыстория:

  • 15 ноября тридцать бывших членов редакции заявили, что запускают свое медиа, которое возглавит Ольга Руденко, экс-заместитель главного редактора Kyiv Post. Бизнесовые аспекты планировали поручить консалтинговому агентству Jnomics Media.
  • 8 ноября на сайте англоязычного украинского издания Kyiv Post появилось заявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их внезапно уволили, лишив доступ к сайту и страницам в соцсетях.
  • Послы европейских стран в Украине выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.

Украинская правда
Темы: СМИ
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