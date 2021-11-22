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Вантажний корабель з американськими катерами для України ввійшов до Чорного моря

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:58
КОРАБЕЛЬ OCEAN GRAND, ФОТО BALTIMORE SHIPSPOTTING

Американський корабель, що транспортує два патрульні катери для Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря.

Джерело: сайт відстеження кораблів Marine Traffic, twitter-сторінка, на якій відстежують рух суден через протоку Босфор

Деталі: Американський суховантажний корабель Ocean Grande увійшов до вод Чорного моря опівдні 22 листопада.

Корабель прямує з Балтимора до Одеси. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

Катерам присвоїли нові назви "Суми" і "Фастів".

Мапа, на якій вказане місцерозташування корабля
Мапа, на якій вказане місцерозташування корабля
СКРИНШОТ САЙТУ MARINE TRAFFIC

Передісторія

  • У суботу 20 листопада Ocean Grande увійшов до протоки Дарданелли на шляху до Одеси. 
  • 7 листопада стало відомо, що зі США відправляють два патрульні катери в рамках безпекової допомоги.
  • Восени 2019 року Україні вже надавали два такі катери. Вони отримали назву "Слов’янськ" та "Старобільськ".

Українська правда
Теми: корабліфлотСШАУкраїнаЧорне море


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