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Вантажний корабель з американськими катерами для України ввійшов до Чорного моря

Понеділок, 22 листопада 2021, 13:58
Вантажний корабель з американськими катерами для України ввійшов до Чорного моря
КОРАБЕЛЬ OCEAN GRAND, ФОТО BALTIMORE SHIPSPOTTING

Американський корабель, що транспортує два патрульні катери для Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря.

Джерело: сайт відстеження кораблів Marine Traffic, twitter-сторінка, на якій відстежують рух суден через протоку Босфор

Деталі: Американський суховантажний корабель Ocean Grande увійшов до вод Чорного моря опівдні 22 листопада.

Корабель прямує з Балтимора до Одеси. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

Катерам присвоїли нові назви "Суми" і "Фастів".

Мапа, на якій вказане місцерозташування корабля
Мапа, на якій вказане місцерозташування корабля
СКРИНШОТ САЙТУ MARINE TRAFFIC

Передісторія

  • У суботу 20 листопада Ocean Grande увійшов до протоки Дарданелли на шляху до Одеси. 
  • 7 листопада стало відомо, що зі США відправляють два патрульні катери в рамках безпекової допомоги.
  • Восени 2019 року Україні вже надавали два такі катери. Вони отримали назву "Слов’янськ" та "Старобільськ".

Українська правда
Теми: корабліфлотСШАУкраїнаЧорне море
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