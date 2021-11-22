Вантажний корабель з американськими катерами для України ввійшов до Чорного моря
Американський корабель, що транспортує два патрульні катери для Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря.
Джерело: сайт відстеження кораблів Marine Traffic, twitter-сторінка, на якій відстежують рух суден через протоку Босфор
Деталі: Американський суховантажний корабель Ocean Grande увійшов до вод Чорного моря опівдні 22 листопада.
Корабель прямує з Балтимора до Одеси. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.
Катерам присвоїли нові назви "Суми" і "Фастів".
Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc's U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. @egetulca 10:00Z pic.twitter.com/sn8ruwGh7z— Yörük Işık (@YorukIsik) November 22, 2021
Передісторія:
- У суботу 20 листопада Ocean Grande увійшов до протоки Дарданелли на шляху до Одеси.
- 7 листопада стало відомо, що зі США відправляють два патрульні катери в рамках безпекової допомоги.
- Восени 2019 року Україні вже надавали два такі катери. Вони отримали назву "Слов’янськ" та "Старобільськ".