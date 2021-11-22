Вантажний корабель з американськими катерами для України ввійшов до Чорного моря

Американський корабель, що транспортує два патрульні катери для Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря.

Джерело: сайт відстеження кораблів Marine Traffic, twitter-сторінка, на якій відстежують рух суден через протоку Босфор

Деталі: Американський суховантажний корабель Ocean Grande увійшов до вод Чорного моря опівдні 22 листопада.

Корабель прямує з Балтимора до Одеси. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

Катерам присвоїли нові назви "Суми" і "Фастів".

Мапа, на якій вказане місцерозташування корабля СКРИНШОТ САЙТУ MARINE TRAFFIC

Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc's U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. @egetulca 10:00Z pic.twitter.com/sn8ruwGh7z — Yörük Işık (@YorukIsik) November 22, 2021

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