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Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Субота, 20 листопада 2021, 20:02
Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря
Корабель Ocean Grand, фото Baltimore Shipspotting

Вантажний корабель Ocean Grand під прапором США з двома катерами Island на борту в суботу пройшов через протоку Дарданелли. Катери, що їх надає Києву Вашингтон, призначені для посилення Військово-морських сил України.

Джерело: Reuters, система відслідковування суден Vesselfinder

Деталі: Корабель із двома патрульними катерами класу Island, який 8 листопада вийшов із Балтімору, направляється в одеський порт.

Завантаження патрульних катерів у Балтіморі 8 листопада
Завантаження патрульних катерів у Балтіморі 8 листопада
Фото зі соцмереж Посольства США

Українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.

Два нові човни є частиною американського пакету безпекових заходів для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів. Така підтримка зі сторони США триває з 2014 року, коли Росія окупувала Крим, а підтримувані Росією збройні формування захопили частину східної України.

Протока Дарданелли на мапі
Протока Дарданелли на мапі

Передісторія: Влітку поточного року Держдепартамент США схвалив продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та обладнання на суму близько 600 мільйонів доларів.

Україна, яка прагне НАТО, отримала велику партію американських боєприпасів і протитанкові ракети Javelin, що викликало негативну реакцію Кремля.

Водночас Москва визнала, що вже ніяк не зможе перешкодити зближенню України з Північноатлантичним Альянсом.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяЧорне мореСШАУкраїнаЗбройні сили
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