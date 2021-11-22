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Американское грузовое судно с новыми катерами для Украины вошло в Черное море

Понедельник, 22 ноября 2021, 14:58
Судно OCEAN GRAND, ФОТО BALTIMORE SHIPSPOTTING

Американский сухогруз, транспортирующий два патрульных катера для Вооружённых сил України, вошел в акваторию Черного моря.

Источник: одесское издание "Думская.net", twitter-страница, на  которой отслеживают передвижение судов через Босфорский пролив

Детали: Американский сухогруз Ocean Grande вошел в воды Черного моря около 12 часов 22 листопада.

Судно плывет из Балтимора в Одессу. На его борту два патрульных катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.

Катера получили новое название "Сумы" и "Фастов".

Карта, на которой указано месторасположение судна
Карта, на которой указано месторасположение судна
Скриншот сайта Marine Traffic

Предыстория

  • В субботу 20 ноября Ocean Grande вошел в пролив Дарданеллы по пути в Одессу. 
  • 7 ноября стало известно, что из США отправляют два патрульных катера в рамках помощи в сфере обороны.
  • Осенью 2019 года Украине уже предоставляли два таких катера. Они получили название "Славянск" и "Старобельск".

Украинская правда
Темы: кораблифлотСШАУкраинаЧерное море
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