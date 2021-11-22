Американское грузовое судно с новыми катерами для Украины вошло в Черное море

Американский сухогруз, транспортирующий два патрульных катера для Вооружённых сил України, вошел в акваторию Черного моря.

Источник: одесское издание "Думская.net", twitter-страница, на которой отслеживают передвижение судов через Босфорский пролив

Детали: Американский сухогруз Ocean Grande вошел в воды Черного моря около 12 часов 22 листопада.

Судно плывет из Балтимора в Одессу. На его борту два патрульных катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.

Катера получили новое название "Сумы" и "Фастов".

Карта, на которой указано месторасположение судна Скриншот сайта Marine Traffic

U.S. is channeling support to Ukraine: U.S. is transferring two Island-class cutters USCGC Ocracoke WPB-1307 (renamed Sumy P192) & USCGC Washington WPB-1331 (renamed Fastiv P193) to Ukraine. Sumy & Fastiv were purchased by UA from the Pentagon's Excess Defense Articles program pic.twitter.com/yN144oJ5xd — Yörük Işık (@YorukIsik) November 20, 2021

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