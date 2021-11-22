Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американское грузовое судно с новыми катерами для Украины вошло в Черное море

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:58
Американское грузовое судно с новыми катерами для Украины вошло в Черное море
Судно OCEAN GRAND, ФОТО BALTIMORE SHIPSPOTTING

Американский сухогруз, транспортирующий два патрульных катера для Вооружённых сил України, вошел в акваторию Черного моря.

Источник: одесское издание "Думская.net", twitter-страница, на  которой отслеживают передвижение судов через Босфорский пролив

Детали: Американский сухогруз Ocean Grande вошел в воды Черного моря около 12 часов 22 листопада.

Судно плывет из Балтимора в Одессу. На его борту два патрульных катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.

Катера получили новое название "Сумы" и "Фастов".

Карта, на которой указано месторасположение судна
Карта, на которой указано месторасположение судна
Скриншот сайта Marine Traffic

Предыстория

  • В субботу 20 ноября Ocean Grande вошел в пролив Дарданеллы по пути в Одессу. 
  • 7 ноября стало известно, что из США отправляют два патрульных катера в рамках помощи в сфере обороны.
  • Осенью 2019 года Украине уже предоставляли два таких катера. Они получили название "Славянск" и "Старобельск".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: кораблифлотСШАУкраинаЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
корабли
В бухте Севастополя затонул плавдок с судном
В России в понедельник столкнулись два танкера: введен режим ЧС
Командующий ВМС рассказал об уничтоженных российских судах и создании корпуса морской пехоты
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: