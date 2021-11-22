Американское грузовое судно с новыми катерами для Украины вошло в Черное море
Американский сухогруз, транспортирующий два патрульных катера для Вооружённых сил України, вошел в акваторию Черного моря.
Источник: одесское издание "Думская.net", twitter-страница, на которой отслеживают передвижение судов через Босфорский пролив
Детали: Американский сухогруз Ocean Grande вошел в воды Черного моря около 12 часов 22 листопада.
Судно плывет из Балтимора в Одессу. На его борту два патрульных катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.
Катера получили новое название "Сумы" и "Фастов".
U.S. is channeling support to Ukraine: U.S. is transferring two Island-class cutters USCGC Ocracoke WPB-1307 (renamed Sumy P192) & USCGC Washington WPB-1331 (renamed Fastiv P193) to Ukraine. Sumy & Fastiv were purchased by UA from the Pentagon's Excess Defense Articles program pic.twitter.com/yN144oJ5xd— Yörük Işık (@YorukIsik) November 20, 2021
Предыстория:
- В субботу 20 ноября Ocean Grande вошел в пролив Дарданеллы по пути в Одессу.
- 7 ноября стало известно, что из США отправляют два патрульных катера в рамках помощи в сфере обороны.
- Осенью 2019 года Украине уже предоставляли два таких катера. Они получили название "Славянск" и "Старобельск".