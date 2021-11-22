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Патрульні масово звільняються у Харкові – у місті нестача екіпажів

Понеділок, 22 листопада 2021, 16:49
Патрульні масово звільняються у Харкові – у місті нестача екіпажів
фото ілюстративне, НПУ

У Харкові повідомляють про збільшення звільнень серед патрульних поліцейських – цього року пішло близько 100 співробітників. Причиною недобору персоналу називають низьку заробітну плату

Джерело: начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак на комітеті Ради, яку цитує "Суспільне"

Пряма мова Стрижак: "Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає. І станом на зараз хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора рази більше працівників, ніж за минулий рік.

Ми стикнемося після Нового року з тим, що будуть стояти приміщення Управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата.

І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів — ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах.

Деталі: У патрульній поліції уточнили, що у 2021 році звільнилося близько 100 патрульних.

Згідно з сайтом поліції, зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць.

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
  • Того ж тижня сталася ще одна смертельна ДТП на тому ж місці – водійка Infiniti збила насмерть пішохода.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТПполіція
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