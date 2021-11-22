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Патрульные массово увольняются в Харькове – в городе недостаток экипажей

Понедельник, 22 ноября 2021, 17:49
фото иллюстративное, НПУ

В Харькове сообщают об увеличении увольнений среди патрульных полицейских – около 100 человек в этом году. Причиной недобора персонала называют низкую заработную плату.

Источник: начальник патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак на комитете Совета, которую цитирует "Суспільне"

Прямая речь Стрижак: "Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет. И по состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год.

Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения управления, транспортные средства, не будет сотрудников полиции. Престижа профессии нет потому, что у нас низкая заработная плата.

И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и так же горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств — эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах.

Детали: В патрульной полиции уточнили, что в 2021 году уволилось около 100 патрульных.

Согласно сайту полиции, зарплата патрульного в Харькове составляет 13 200 грн в месяц.

Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина. Сейчас несовершеннолетний под стражей.
  • В ту же неделю произошла еще одна ДТП на том же месте – водитель на Infiniti сбила насмерть пешехода.

Темы: ХарьковДТПполиция
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