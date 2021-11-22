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Лукашенко обіцяє сісти за стіл перемовин із Тихановською, якщо Путін зробить те ж із Навальним

Понеділок, 22 листопада 2021, 18:51
Лукашенко й Путін, фото ТАСС

Олександр Лукашенко обіцяє сісти за стіл переговорів із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською лише у тому випадку, якщо президент РФ Володимир Путін зробить те саме з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю BBС, опублікованому 22 листопада

Деталі: Лукашенку сказали, що Путін порадив йому поспілкуватися з опозицією, а також запитали, чи він це робитиме.

Пряма мова Лукашенка: "Слухайте, Путін вам радив, ще комусь радив. Він мені нічого не радив.

Ми розмовляли зараз понад годину, і жодної поради з його боку я не почув.

Я можу паралель провести. Ось як тільки Путін із Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою почну вести переговори".

Більше деталей: За словами Лукашенка, Навальний – продажна людина, а Путін із ним ніколи не сяде за стіл переговорів. Також додав, що Навальний "не опозиціонер Путіну, а зрадник інтересів Росії".

Довідка: Путін не лише не визнає Навального як опозиційного політика, він ніколи не називає вголос його прізвище.

Нагадаємо

Роман Петренко, УП
Теми: ЛукашенкоТихановськаПутінНавальнийдипломатичні відносини


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