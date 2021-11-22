Лукашенко обіцяє сісти за стіл перемовин із Тихановською, якщо Путін зробить те ж із Навальним
Олександр Лукашенко обіцяє сісти за стіл переговорів із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською лише у тому випадку, якщо президент РФ Володимир Путін зробить те саме з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю BBС, опублікованому 22 листопада
Деталі: Лукашенку сказали, що Путін порадив йому поспілкуватися з опозицією, а також запитали, чи він це робитиме.
Пряма мова Лукашенка: "Слухайте, Путін вам радив, ще комусь радив. Він мені нічого не радив.
Ми розмовляли зараз понад годину, і жодної поради з його боку я не почув.
Я можу паралель провести. Ось як тільки Путін із Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою почну вести переговори".
Більше деталей: За словами Лукашенка, Навальний – продажна людина, а Путін із ним ніколи не сяде за стіл переговорів. Також додав, що Навальний "не опозиціонер Путіну, а зрадник інтересів Росії".
Довідка: Путін не лише не визнає Навального як опозиційного політика, він ніколи не називає вголос його прізвище.
Нагадаємо:
- У вересні минулого року Тихановська назвала Росію дружньою країною і висловила жаль, що Путін підтримав Лукашенка.
- Пізніше вона заявила, що Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Лукашенка.