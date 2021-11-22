Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с Навальным

Александр Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской только в том случае, если президент РФ Владимир Путин сделает то же самое с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Лукашенко в интервью BBС, опубликованном 22 ноября

Детали: Лукашенко сказали, что Путин посоветовал ему пообщаться с оппозицией, а также спросили, будет ли он это делать.

Прямая речь Лукашенко: "Послушайте, Путин вам советовал, еще кому-то советовал. Он мне ничего не советовал.

Мы разговаривали сейчас больше часа, и ни по одному из советов из его стороны ни по одному из вопросов я не услышал.

Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры".

Больше деталей: По словам Лукашенко, Навальный – продажный человек, а Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Также додавил, что Навальный "не оппозиционер Путину, а предатель интересов России".

Справка: Путин не только не признает Навального как оппозиционного политика, он никогда не называет вслух его фамилию.

Напомним: