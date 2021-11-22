Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с Навальным

Понедельник, 22 ноября 2021, 17:51
Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с Навальным
лукашенко и путин, фото: ТАСС

Александр Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской только в том случае, если президент РФ Владимир Путин сделает то же самое с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: Лукашенко в интервью BBС, опубликованном 22 ноября

Детали: Лукашенко сказали, что Путин посоветовал ему пообщаться с оппозицией, а также спросили, будет ли он это делать.

Прямая речь Лукашенко: "Послушайте, Путин вам советовал, еще кому-то советовал. Он мне ничего не советовал.

Мы разговаривали сейчас больше часа, и ни по одному из советов из его стороны ни по одному из вопросов я не услышал.

Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры".

Больше деталей: По словам Лукашенко, Навальный – продажный человек, а Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Также додавил, что Навальный "не оппозиционер Путину, а предатель интересов России".

Справка: Путин не только не признает Навального как оппозиционного политика, он никогда не называет вслух его фамилию.

Напомним:

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоТихановскаяПутинНавальныйдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: