Боевики просят Путина, чтобы россияне могли официально "служить" в ОРДЛО – разведка

По информации разведки, российские оккупационные администрации на оккупированных территориях Донбасса инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Источник: Минобороны

Детали: По имеющейся информации, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Кроме того, командование вооруженными силами России активно агитирует население на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск. В то же время российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.

Министерство обороны внимательно отслеживает ситуацию, сложившуюся вблизи государственной границы Украины с РФ.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей боевиков. С 15 ноября оккупанты начали проведение очередных сборов военнообязанных запаса.

Проведение сборов контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним: Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям, сообщило агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину. По его словам, Франция озабочена концентрацией сил России у границ с Украиной. Он напомнил об аналогичных российских "маневрах" весной этого года.

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО. Дмитрий Песков добавил, что "это – душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия".