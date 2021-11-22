У Путіна заявили, що Україна хоче створити "ще одну біду для себе та для всієї Європи"
У Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на інтерв'ю прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова на телеканалі "Росія 1"
Пряма мова Пєскова: "Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна.
І домагається вона цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі – американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше. Ось чого добивається Україна".
Деталі: Пєсков додав, що "це – болюче видовище, тому що це спричинить найсерйозніші наслідки".
Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною.
Що було раніше: Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.
- 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
- У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
- 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".
- Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.