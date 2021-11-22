У Путіна заявили, що Україна хоче створити "ще одну біду для себе та для всієї Європи"

У Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на інтерв'ю прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова на телеканалі "Росія 1"

Пряма мова Пєскова: "Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна.

І домагається вона цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі – американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше. Ось чого добивається Україна".

Деталі: Пєсков додав, що "це – болюче видовище, тому що це спричинить найсерйозніші наслідки".

Чому це важливо: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною.

Що було раніше: Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Гребенкін заявив про зростання ризику провокацій з боку України на кримському напрямку та щодо економічних об'єктів Росії в Азовському та Чорному морях.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

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