Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що йому міжнародні партнери пообіцяли діяти на випередження у разі ескалації на кордоні чи наступу Росії на Україну.

Джерело: Резніков у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Резнікова: "У нас були довгі та відверті розмови (з колегами з США та Британії – УП). І ми говорили про те, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає.

Мене запевнили у безумовній підтримці України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами-країнами Альянсу та ЄС про готовність вживати дуже рішучі кроки, причому на випередження, наголошую.

Це стосуватиметься і політичних кроків, і економічних, і допомоги Україні".

Деталі: Резніков розповів, що під час численних зустрічей у США чув те, що партнери посилають дуже серйозні сигнали, що пряме втручання на територію України і агресія з боку Росії їй дуже дорого коштуватиме в усіх сенсах цього слова.

Нагадаємо: Розвідка США поділилася своїми даними, у тому числі мапами, з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків, повідомило агентство Bloomberg.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну. За його словами, Франція стурбована концентрацією сил Росії біля кордонів з Україною. Він нагадав про аналогічні російські "маневри" навесні цього року.

В Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО. Дмитро Пєсков додав, що "це – болюче видовище, тому що це спричинить найсерйозніші наслідки".