Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"

Понеділок, 22 листопада 2021, 22:52
Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову діяти на випередження
фото: ОП

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що йому міжнародні партнери пообіцяли діяти на випередження у разі ескалації на кордоні чи наступу Росії на Україну.

Джерело: Резніков у ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Резнікова: "У нас були довгі та відверті розмови (з колегами з США та Британії – УП). І ми говорили про те, що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає.

Мене запевнили у безумовній підтримці України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами-країнами Альянсу та ЄС про готовність вживати дуже рішучі кроки, причому на випередження, наголошую.

Це стосуватиметься і політичних кроків, і економічних, і допомоги Україні".

Деталі: Резніков розповів, що під час численних зустрічей у США чув те, що партнери посилають дуже серйозні сигнали, що пряме втручання на територію України і агресія з боку Росії їй дуже дорого коштуватиме в усіх сенсах цього слова.

Нагадаємо: Розвідка США поділилася своїми даними, у тому числі мапами, з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків, повідомило агентство Bloomberg. 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну. За його словами, Франція стурбована концентрацією сил Росії біля кордонів з Україною. Він нагадав про аналогічні російські "маневри" навесні цього року.

В Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО. Дмитро Пєсков додав, що "це – болюче видовище, тому що це спричинить найсерйозніші наслідки".

Теми: РезніковМіноборониСШАВелика БританіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Резніков
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: