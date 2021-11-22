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Возможное наступление РФ: США и Британия пообещали Резникову "действовать на опережение"

Понедельник, 22 ноября 2021, 23:52
фото: ОП

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что международные партнеры ему пообещали действовать на опережение в случае эскалации на границе или наступления России на Украину.

Источник: Резников в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Резникова: "У нас были длинные и откровенные разговоры (с коллегами из США и Британии – УП). И мы говорили о том, что обеспокоенность, беспокойство выражать уже нет времени.

Меня заверили в безусловной поддержке Украины. Меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами-странами Альянса и ЕС о готовности предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение, подчеркиваю.

Это касается и политических шагов, и экономических, и помощи Украине".

Детали: Резников рассказал, что во время многочисленных встреч в США слышал, что партнеры посылают очень серьезные сигналы, что прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны России ей очень дорого обойдется во всех смыслах этого слова.

Напомним: Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям, сообщило агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину. По его словам, Франция озабочена концентрацией сил России у границ с Украиной. Он напомнил об аналогичных российских "маневрах" весной этого года.

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО. Дмитрий Песков добавил, что "это – душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия".

Роман Петренко, УП
Темы: РезниковМинобороныСШАВеликобританияРосcия
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