Мер Харкова: Багато ДТП, бо дороги хороші

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що однією з причин великої кількості ДТП у місті є хороші дороги.

Джерело: Суспільне з посиланням на слова Терехова під час виїзного засідання комітету з питань правоохоронної діяльності ВР

Пряма мова Терехова: "Ви ставите питання "Чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це непопулярно, але скажу вам: та тому що дороги у Харкові хороші".

Деталі: Він додав – як тільки в місті роблять хорошу внутрішньоквартальну дорогу, зразу мешканці просять покласти "лежачих поліцейських", бо "їздять цією дорогою, діти виходять з майданчика – і починаються проблеми".

Терехов також запропонував перекинути до Харкова патрульних з інших областей України, бо "сьогодні багато патрульних, які перебувають у Харкові, знають номери тих, що їздять, і не зупиняють їх".

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