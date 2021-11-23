Мер Харкова: Багато ДТП, бо дороги хороші
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що однією з причин великої кількості ДТП у місті є хороші дороги.
Джерело: Суспільне з посиланням на слова Терехова під час виїзного засідання комітету з питань правоохоронної діяльності ВР
Пряма мова Терехова: "Ви ставите питання "Чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це непопулярно, але скажу вам: та тому що дороги у Харкові хороші".
Деталі: Він додав – як тільки в місті роблять хорошу внутрішньоквартальну дорогу, зразу мешканці просять покласти "лежачих поліцейських", бо "їздять цією дорогою, діти виходять з майданчика – і починаються проблеми".
Терехов також запропонував перекинути до Харкова патрульних з інших областей України, бо "сьогодні багато патрульних, які перебувають у Харкові, знають номери тих, що їздять, і не зупиняють їх".
Передісторія:
- 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
- Того ж тижня сталася ще одна смертельна ДТП на тому ж місці – водійка Infiniti збила насмерть пішохода.