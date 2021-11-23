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Мер Харкова: Багато ДТП, бо дороги хороші

Вівторок, 23 листопада 2021, 10:08
Мер Харкова: Багато ДТП, бо дороги хороші
Ігор Терехов. Фото з Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що однією з причин великої кількості ДТП у місті є хороші дороги.

Джерело: Суспільне з посиланням на слова Терехова під час виїзного засідання комітету з питань правоохоронної діяльності ВР  

Пряма мова Терехова: "Ви ставите питання "Чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це непопулярно, але скажу вам: та тому що дороги у Харкові хороші".

Деталі: Він додав – як тільки в місті роблять хорошу внутрішньоквартальну дорогу, зразу мешканці просять покласти "лежачих поліцейських", бо "їздять цією дорогою, діти виходять з майданчика – і починаються проблеми".

Терехов також запропонував перекинути до Харкова патрульних з інших областей України, бо "сьогодні багато патрульних, які перебувають у Харкові, знають номери тих, що їздять, і не зупиняють їх".

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
  • Того ж тижня сталася ще одна смертельна ДТП на тому ж місці – водійка Infiniti збила насмерть пішохода.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТП
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