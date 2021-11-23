Мэр Харькова: Много ДТП, потому что дороги хорошие
Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что одной из причин большого количества ДТП в городе являются хорошие дороги.
Источник: Общественное со ссылкой на слова Терехова во время выездного заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР
Прямая речь Терехова: "Вы задаетесь вопросом "Почему так много ДТП?" Если честно, хоть это непопулярно, но скажу вам: да потому что дороги в Харькове хорошие".
Детали: Он добавил – как только в городе делают хорошую внутриквартальную дорогу, сразу жители просят положить "лежачих полицейских", потому что "ездят по этой дороге, дети выходят с площадки – и начинаются проблемы".
Терехов также предложил перебросить в Харьков патрульных из других областей Украины, потому что "сегодня многие патрульные, которые находятся в Харькове, знают номера тех, которые ездят, и не останавливают их".
Предыстория:
- 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина. Сейчас несовершеннолетний под стражей.
- В ту же неделю произошла еще одна ДТП на том же месте – водитель на Infiniti сбила насмерть пешехода.