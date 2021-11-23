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Мэр Харькова: Много ДТП, потому что дороги хорошие

Вторник, 23 ноября 2021, 10:08
Мэр Харькова: Много ДТП, потому что дороги хорошие
Игорь Терехов. Фото c Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что одной из причин большого количества ДТП в городе являются хорошие дороги.

Источник: Общественное со ссылкой на слова Терехова во время выездного заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР

Прямая речь Терехова: "Вы задаетесь вопросом "Почему так много ДТП?" Если честно, хоть это непопулярно, но скажу вам: да потому что дороги в Харькове хорошие".

Детали: Он добавил – как только в городе делают хорошую внутриквартальную дорогу, сразу жители просят положить "лежачих полицейских", потому что "ездят по этой дороге, дети выходят с площадки – и начинаются проблемы".

Терехов также предложил перебросить в Харьков патрульных из других областей Украины, потому что "сегодня многие патрульные, которые находятся в Харькове, знают номера тех, которые ездят, и не останавливают их".

Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина. Сейчас несовершеннолетний под стражей.
  • В ту же неделю произошла еще одна ДТП на том же месте – водитель на Infiniti сбила насмерть пешехода.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковДТП
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