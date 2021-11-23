Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мэр Харькова: Много ДТП, потому что дороги хорошие

Вторник, 23 ноября 2021, 11:08
Игорь Терехов. Фото c Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что одной из причин большого количества ДТП в городе являются хорошие дороги.

Источник: Общественное со ссылкой на слова Терехова во время выездного заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР

Прямая речь Терехова: "Вы задаетесь вопросом "Почему так много ДТП?" Если честно, хоть это непопулярно, но скажу вам: да потому что дороги в Харькове хорошие".

Детали: Он добавил – как только в городе делают хорошую внутриквартальную дорогу, сразу жители просят положить "лежачих полицейских", потому что "ездят по этой дороге, дети выходят с площадки – и начинаются проблемы".

Терехов также предложил перебросить в Харьков патрульных из других областей Украины, потому что "сегодня многие патрульные, которые находятся в Харькове, знают номера тех, которые ездят, и не останавливают их".

Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина. Сейчас несовершеннолетний под стражей.
  • В ту же неделю произошла еще одна ДТП на том же месте – водитель на Infiniti сбила насмерть пешехода.

Темы: ХарьковДТП
powered by lun.ua
Главное сегодня

Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта

В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕОПод Харьковом произошло масштабное ДТП: трое погибших, пятеро раненых

Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым – разведчики Janes

Все новости...
Харьков
В Харькове патрульные остановили авто "слуги" Куницкого — СМИ
Патрульные массово увольняются в Харькове – в городе недостаток экипажей
16-летний водитель Infinity признал вину в совершении ДТП – адвокаты
Последние новости
23:59
В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест
23:50
Главное из зарубежья: новые правила въезда в ЕС, вакцина для детей, изменения в Германии
23:02
Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта
23:02
В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского
22:45
Во Львове задержали вандалов, которые написали "За Степана Бендер" на могиле поляков
22:20
Чехия: Земан срочно возвращается в больницу – назначение нового премьера отменено
22:04
Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам
22:00
Новости экономики: Национальные авиалинии Украины, разделение "Укрнафты"
21:38
Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией – Украина в ОБСЕ
21:08
Европарламент заявил об ответственности РФ за преступления "группы Вагнера"
Все новости...