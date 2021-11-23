Допомога від США: патрульні катери "Фастів" та "Суми" прибули в Україну
23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".
Джерело: ВМС ЗС України
Деталі: Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.
Командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа відзначив вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.
Зазначається, що вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях із забезпечення морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Передісторія:
- У суботу 20 листопада Ocean Grande увійшов до протоки Дарданелли на шляху до Одеси.
- 7 листопада стало відомо, що зі США відправляють два патрульні катери в рамках безпекової допомоги.
- Восени 2019 року Україні вже надавали два такі катери. Вони отримали назву "Слов’янськ" та "Старобільськ".