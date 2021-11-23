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Допомога від США: патрульні катери "Фастів" та "Суми" прибули в Україну

Вівторок, 23 листопада 2021, 10:13
Допомога від США: патрульні катери Фастів та Суми прибули в Україну
фото ВМС ЗСУ

23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".

Джерело: ВМС ЗС України

Деталі: Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа відзначив вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зазначається, що вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях із забезпечення морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Передісторія

  • У суботу 20 листопада Ocean Grande увійшов до протоки Дарданелли на шляху до Одеси. 
  • 7 листопада стало відомо, що зі США відправляють два патрульні катери в рамках безпекової допомоги.
  • Восени 2019 року Україні вже надавали два такі катери. Вони отримали назву "Слов’янськ" та "Старобільськ".

Українська правда

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Теми: СШАфлот
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