Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину

Вторник, 23 ноября 2021, 11:13
фото ВМС ВСУ

23 ноября на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Источник: ВМС ВС Украины

Детали: Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Отмечается, что уже в скором времени на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Предыстория

  • В субботу 20 ноября Ocean Grande вошел в пролив Дарданеллы по пути в Одессу. 
  • 7 ноября стало известно, что из США отправляют два патрульных катера в рамках помощи в сфере обороны.
  • Осенью 2019 года Украине уже предоставляли два таких катера. Они получили название "Славянск" и "Старобельск".

Украинская правда
Темы: СШАфлот
powered by lun.ua
Главное сегодня

Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта

В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕОПод Харьковом произошло масштабное ДТП: трое погибших, пятеро раненых

Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым – разведчики Janes

Все новости...
США
США вводят новые санкции против "Северного потока-2"
CNN: США думают над отправкой дополнительного оружия в Украину
Водитель въехал в рождественский парад в США намеренно — полиция
Последние новости
00:28
ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
23:59
В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест
23:50
Главное из зарубежья: новые правила въезда в ЕС, вакцина для детей, изменения в Германии
23:02
Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта
23:02
В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского
22:45
Во Львове задержали вандалов, которые написали "За Степана Бендер" на могиле поляков
22:20
Чехия: Земан срочно возвращается в больницу – назначение нового премьера отменено
22:04
Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам
22:00
Новости экономики: Национальные авиалинии Украины, разделение "Укрнафты"
21:38
Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией – Украина в ОБСЕ
Все новости...