Помощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину
23 ноября на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы".
Источник: ВМС ВС Украины
Детали: Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.
Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Отмечается, что уже в скором времени на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.
Предыстория:
- В субботу 20 ноября Ocean Grande вошел в пролив Дарданеллы по пути в Одессу.
- 7 ноября стало известно, что из США отправляют два патрульных катера в рамках помощи в сфере обороны.
- Осенью 2019 года Украине уже предоставляли два таких катера. Они получили название "Славянск" и "Старобельск".