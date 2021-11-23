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Помощь от США: патрульные катера "Фастов" и "Сумы" прибыли в Украину

Вторник, 23 ноября 2021, 10:13
Помощь от США: патрульные катера Фастов и Сумы прибыли в Украину
фото ВМС ВСУ

23 ноября на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Источник: ВМС ВС Украины

Детали: Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

Командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Отмечается, что уже в скором времени на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Предыстория

  • В субботу 20 ноября Ocean Grande вошел в пролив Дарданеллы по пути в Одессу. 
  • 7 ноября стало известно, что из США отправляют два патрульных катера в рамках помощи в сфере обороны.
  • Осенью 2019 года Украине уже предоставляли два таких катера. Они получили название "Славянск" и "Старобельск".

Украинская правда

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Темы: СШАфлот
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