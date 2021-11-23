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На "Чонгарі" й "Каланчаку" збудують автостанції і пустять електрокари до Криму – Верещук

Вівторок, 23 листопада 2021, 13:11
На Чонгарі й Каланчаку збудують автостанції і пустять електрокари до Криму – Верещук
Ірина Верещук, фото minre.gov.ua

Поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом незабаром почнуть облаштовувати автобусні станції, також там можуть з'явитися пункт для вакцинації, аптечний пункт та відділення банку.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Деталі: Віце-прем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук 23 листопада, у другий день візиту на Херсонщину, оглянула режимну та сервісну зони КПВВ "Чонгар".

КПВВ "Чонгар" уже передано від АТ "Українська залізниця" на баланс Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Пряма мова Верещук: "КПВВ "Чонгар" вже на балансі нашого ДП і, звичайно, воно обслуговується. Я дякую місцевим керівникам, які обслуговують КПВВ в силу можливостей і в силу потреб.

Однак у нас ще є завдання облаштувати тут аптечний пункт, приміщення банку та автобусну станцію для комфорту наших громадян. Ця робота почнеться з січня 2022 року".

Деталі: ДП Мінреінтеграції уже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на окуповану територію та виїзду з неї. 

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей.

Пряма мова: "Нам треба запропонувати легальний шлях. Нелегальні перевізники з’являються тоді, коли легальний шлях не працює й ніхто це не контролює. Саме це ми обговорювали вчора на засіданні з правоохоронними органами Херсонської області та АР Крим.

Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля і до населених пунктів, буде вирішене".

Деталі: Ще одним актуальним питанням є щеплення від коронавірусу мешканців ТОТ. 

Верещук запевнила, що українці, які перетинають адміністративну межу з тимчасово окупованого Криму, будуть мати змогу вакцинуватися безпосередньо на КПВВ.

Нагадаємо: На межі з Кримом після окупації півострова Росією було відкрито КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар". Офіційне сполучення припинено: до Криму не ходять ні рейсові автобуси, ні потяги – потрапити туди можна лише своїм ходом чи за допомогою приватних перевізників.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримдеокупаціяВерещук
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