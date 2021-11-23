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На "Чонгаре" и "Каланчаке" построят автостанции и пустят электрокары на Крым – Верещук

Вторник, 23 ноября 2021, 14:11
Ирина Верещук, фото minre.gov.ua

Вблизи контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом скоро начнут обустраивать автобусные станции, также там могут появиться пункт для вакцинации, аптечный пункт и отделение банка.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Детали: Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук 23 ноября, во второй день визита в Херсонскую область, осмотрела режимную и сервисную зоны КПВВ "Чонгар".

КПВВ "Чонгар" уже передано от АО "Українська залізниця" на баланс Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Прямая речь Верещук: "КПВВ "Чонгар" уже на балансе нашего ГП и, конечно, оно обслуживается. Я благодарю местных руководителей, которые обслуживают КПВВ в силу возможностей и в силу потребностей. 

Однако у нас есть еще задача обустроить здесь аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию ​​для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года".

Детали: ГП Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на оккупированную территорию и выезда из нее.

Вице-премьер-министр отметила, что сейчас рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для указанных КПВВ, которые будут перевозить людей.

Прямая речь: "Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются, когда легальный путь не работает и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали сегодня на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. 

Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому до февраля этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен".

Детали: Еще одним актуальным вопросом является прививка от коронавируса жителей ТОТ.

Верещук заверила, что украинцы, пересекающие административную границу из временно оккупированного Крыма, будут иметь возможность вакцинироваться непосредственно на КПВВ.

Напомним: На границе с Крымом после оккупации полуострова Россией были открыты КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар". Официальное сообщение прекращено: в Крым не ходят ни рейсовые автобусы, ни поезда – попасть туда можно только своим ходом или c помощью частных перевозчиков.

Темы: КрымдеоккупацияВерещук
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