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У Єрмака з’явився ще один заступник

Вівторок, 23 листопада 2021, 18:01
фото: pep.org.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що на посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності ОП.

Серед пріоритетних завдань він назвав "підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності".

Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо: Шурма був одним із кандидатів на посаду, яку хотіли створити - віцепрем’єра з питань економіки-інвестицій-промисловості.

На останніх попередніх виборах Шурма балотувався за списками "Опозиційного блоку".

Українська правда
Теми: Офіс президентаАндрій ЄрмакУкроборонпромекономіка


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