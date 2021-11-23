У Єрмака з’явився ще один заступник

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що на посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності ОП.

Серед пріоритетних завдань він назвав "підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності".

Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо: Шурма був одним із кандидатів на посаду, яку хотіли створити - віцепрем’єра з питань економіки-інвестицій-промисловості.

На останніх попередніх виборах Шурма балотувався за списками "Опозиційного блоку".