У Ермака появился еще один заместитель
Вторник, 23 ноября 2021, 18:01
Президент Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака.
Источник: Офис президента
Детали: Отмечается, что в должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.
Среди приоритетных задач он назвал "подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности".
Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Напомним: Шурма был одним из кандидатов на должность, которую хотели создать - вице-премьера по вопросам экономики-инвестиций-промышленности.
На последних предварительных выборах Шурма баллотировался по спискам "Оппозиционного блока".
Украинская правда