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У Ермака появился еще один заместитель

Вторник, 23 ноября 2021, 17:01
У Ермака появился еще один заместитель
фото: pep.org.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что в должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Среди приоритетных задач он назвал "подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности".

Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним: Шурма был одним из кандидатов на должность, которую хотели создать - вице-премьера по вопросам экономики-инвестиций-промышленности.

На последних предварительных выборах Шурма баллотировался по спискам "Оппозиционного блока".

Украинская правда

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Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакУкроборонпромэкономика
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