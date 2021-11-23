У Ермака появился еще один заместитель

Президент Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что в должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

Среди приоритетных задач он назвал "подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности".

Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним: Шурма был одним из кандидатов на должность, которую хотели создать - вице-премьера по вопросам экономики-инвестиций-промышленности.

На последних предварительных выборах Шурма баллотировался по спискам "Оппозиционного блока".