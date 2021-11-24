Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС

У вівторок, 23 листопада, представнику посольства Білорусі у Литві вручили ноту протесту у зв'язку з наміром Білорусі розпочати пуск 2-го енергоблоку атомної електростанції біля литовського кордону.

Джерело: Міністерство закордонних справ Литви

Деталі: Міністерство закордонних справ підкреслило, що введення в експлуатацію 2-го блоку Білоруської атомної електростанції подвоїть загрози ядерній безпеці та навколишньому середовищу в Литві та інших державах регіону, і тому наполегливо закликає Білорусь утриматися від цього "безвідповідального рішення".

Литва також вимагає призупинити роботу першого енергоблоку атомної електростанції, доки не будуть виконані всі сучасні вимоги ядерної безпеки.

У ноті також зазначається, що поки "Білоруська атомна електростанція працює на Островецькому майданчику, Литва вживатиме всіх можливих дипломатичних, політичних, правових та технічних заходів для захисту добробуту свого народу та інтересів національної безпеки".

Передісторія:

7 листопада 2020 року самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

Незабаром Міністерство енергетики Білорусі повідомило про поломку першого енергоблоку Білоруської АЕС, який був відкритий 7 листопада за участю Олександра Лукашенка.