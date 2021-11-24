Литва направила ноту протеста из-за намерения запустить 2-й блок Белорусской АЭС

Во вторник, 23 ноября, представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста в связи с намерением Беларуси приступить к пуску 2-го энергоблока атомной электростанции возле литовской границы.

Источник: Министерство иностранных дел Литвы

Детали: Министерство иностранных дел подчеркнуло, что ввод в эксплуатацию 2-го блока Белорусской атомной электростанции удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других государствах региона, и поэтому упорно призывает Беларусь воздержаться от этого "безответственного решения".

Литва также требует приостановить работу первого энергоблока атомной электростанции до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности.

В ноте также отмечается, что пока "Белорусская атомная электростанция работает на Островецкой площадке, Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности".

Предыстория:

7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

Вскоре Министерство энергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС, который был открыт 7 ноября при участии Александра Лукашенко.