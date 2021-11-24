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США відновлять переговори з талібами – Держдеп

Середа, 24 листопада 2021, 03:51
Фото: globeecho

Сполучені Штати відновлять переговори з талібами наступного тижня в Катарі, під час яких обговорять боротьбу з тероризмом і гуманітарну кризу в Афганістані.

Джерело: Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, AFP

Деталі: Американську делегацію очолить спеціальний представник США по Афганістану Том Уест під час запланованих двотижневих переговорів.

Сторони обговорять "наші життєво важливі національні інтереси".

Серед них:

  • контртерористичні операції проти угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда"
  • гуманітарна допомога
  • складна економічна ситуація Афганістану
  • безпечний вихід з Афганістану для громадян США та афганців, які працювали на Сполучені Штати під час 20-річної війни.

Передісторія:

  • Два тижні тому Уест зустрівся в Пакистані з представниками "Талібану", який захопив владу в серпні, коли американські сили завершили виведення військ.
  • Перша зустріч між двома сторонами відбулася 9-10 жовтня в столиці Катару Досі, куди після захоплення талібами переїхали американські дипломати.
  • У п'ятницю Уест підтвердив умови США щодо отримання талібами фінансової та дипломатичної підтримки: боротьба з тероризмом, створення інклюзивного уряду, повага до прав меншин, жінок і дівчат, і забезпечення рівного доступу до освіти та роботи.
  • Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть діалог з Талібаном і наразі надаватимуть лише гуманітарну допомогу.
  • Амір Хан Муттакі, міністр закордонних справ уряду Талібану, який не визнається міжнародною спільнотою, минулого тижня закликав у відкритому листі до Конгресу США звільнити афганські активи, заморожені США.

Теми: СШААфганістанТалібан


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