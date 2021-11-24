США відновлять переговори з талібами – Держдеп

Сполучені Штати відновлять переговори з талібами наступного тижня в Катарі, під час яких обговорять боротьбу з тероризмом і гуманітарну кризу в Афганістані.

Джерело: Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, AFP

Деталі: Американську делегацію очолить спеціальний представник США по Афганістану Том Уест під час запланованих двотижневих переговорів.

Сторони обговорять "наші життєво важливі національні інтереси".

Серед них:

контртерористичні операції проти угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда"

гуманітарна допомога

складна економічна ситуація Афганістану

безпечний вихід з Афганістану для громадян США та афганців, які працювали на Сполучені Штати під час 20-річної війни.

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