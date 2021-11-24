США відновлять переговори з талібами – Держдеп
Середа, 24 листопада 2021, 02:51
Сполучені Штати відновлять переговори з талібами наступного тижня в Катарі, під час яких обговорять боротьбу з тероризмом і гуманітарну кризу в Афганістані.
Джерело: Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, AFP
Деталі: Американську делегацію очолить спеціальний представник США по Афганістану Том Уест під час запланованих двотижневих переговорів.
Сторони обговорять "наші життєво важливі національні інтереси".
Серед них:
- контртерористичні операції проти угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда"
- гуманітарна допомога
- складна економічна ситуація Афганістану
- безпечний вихід з Афганістану для громадян США та афганців, які працювали на Сполучені Штати під час 20-річної війни.
Передісторія:
- Два тижні тому Уест зустрівся в Пакистані з представниками "Талібану", який захопив владу в серпні, коли американські сили завершили виведення військ.
- Перша зустріч між двома сторонами відбулася 9-10 жовтня в столиці Катару Досі, куди після захоплення талібами переїхали американські дипломати.
- У п'ятницю Уест підтвердив умови США щодо отримання талібами фінансової та дипломатичної підтримки: боротьба з тероризмом, створення інклюзивного уряду, повага до прав меншин, жінок і дівчат, і забезпечення рівного доступу до освіти та роботи.
- Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть діалог з Талібаном і наразі надаватимуть лише гуманітарну допомогу.
- Амір Хан Муттакі, міністр закордонних справ уряду Талібану, який не визнається міжнародною спільнотою, минулого тижня закликав у відкритому листі до Конгресу США звільнити афганські активи, заморожені США.