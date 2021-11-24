США возобновят переговоры с талибами – Госдеп
Среда, 24 ноября 2021, 03:51
Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами на следующей неделе в Катаре, в ходе которых обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.
Источник: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс, AFP
Детали: Американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст в ходе двухнедельных переговоров.
Стороны обсудят "наши жизненно важные национальные интересы".
Среди них:
- контртеррористические операции против группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида"
- гуманитарная помощь
- сложная экономическая ситуация Афганистана
- безопасный выход из Афганистана для граждан США и афганцев, работавших на Соединенные Штаты во время 20-летней войны.
Предыстория:
- Две недели назад Уэст встретился в Пакистане с представителями "Талибана", захватившем власть в августе, когда американские силы завершили вывод войск.
- Первая встреча между двумя сторонами состоялась 9-10 октября в столице Катара Дохе, куда после захвата талибами переехали американские дипломаты.
- В пятницу Уэст подтвердил условия США по получению талибами финансовой и дипломатической поддержки: борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, уважение прав меньшинств, женщин и девушек и обеспечение равного доступа к образованию и работе.
- Он сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Талибаном и пока будут оказывать только гуманитарную помощь.
- Амир Хан Муттаки, министр иностранных дел правительства Талибана, не признаваемый международным сообществом, на прошлой неделе призвал в открытом письме к Конгрессу США освободить афганские активы, замороженные США.