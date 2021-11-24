США возобновят переговоры с талибами – Госдеп

Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами на следующей неделе в Катаре, в ходе которых обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.

Источник: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс, AFP

Детали: Американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст в ходе двухнедельных переговоров.

Стороны обсудят "наши жизненно важные национальные интересы".

Среди них:

контртеррористические операции против группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида"

гуманитарная помощь

сложная экономическая ситуация Афганистана

безопасный выход из Афганистана для граждан США и афганцев, работавших на Соединенные Штаты во время 20-летней войны.

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