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США возобновят переговоры с талибами – Госдеп

Среда, 24 ноября 2021, 03:51
Фото: globeecho

Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами на следующей неделе в Катаре, в ходе которых обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.

Источник: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс, AFP

Детали: Американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст в ходе двухнедельных переговоров.

Стороны обсудят "наши жизненно важные национальные интересы".

Среди них:

  • контртеррористические операции против группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида"
  • гуманитарная помощь
  • сложная экономическая ситуация Афганистана
  • безопасный выход из Афганистана для граждан США и афганцев, работавших на Соединенные Штаты во время 20-летней войны.

Предыстория:

  • Две недели назад Уэст встретился в Пакистане с представителями "Талибана", захватившем власть в августе, когда американские силы завершили вывод войск.
  • Первая встреча между двумя сторонами состоялась 9-10 октября в столице Катара Дохе, куда после захвата талибами переехали американские дипломаты.
  • В пятницу Уэст подтвердил условия США по получению талибами финансовой и дипломатической поддержки: борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, уважение прав меньшинств, женщин и девушек и обеспечение равного доступа к образованию и работе.
  • Он сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Талибаном и пока будут оказывать только гуманитарную помощь.
  • Амир Хан Муттаки, министр иностранных дел правительства Талибана, не признаваемый международным сообществом, на прошлой неделе призвал в открытом письме к Конгрессу США освободить афганские активы, замороженные США.

Темы: СШААфганистанТалибан
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