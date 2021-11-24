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Біля Шумів окупанти гатили з кулеметів і гранатометів

Середа, 24 листопада 2021, 07:45
фото: гштаб ООС

Упродовж доби 23 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Проросійські найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів.

Зокрема, вогонь відкривали:

  • в напрямку Зайцевого
  • біля Верхньоторецького
  • в бік Шумів
  • поблизу Широкиного.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСвійнаОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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