Біля Шумів окупанти гатили з кулеметів і гранатометів
Середа, 24 листопада 2021, 06:45
Упродовж доби 23 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Проросійські найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів.
Зокрема, вогонь відкривали:
- в напрямку Зайцевого
- біля Верхньоторецького
- в бік Шумів
- поблизу Широкиного.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українська правда